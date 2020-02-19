İstanbul-"coğrafyanın aşkları" müzikali engellilerin yüzünü güldürdü - Son Dakika
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İstanbul-"coğrafyanın aşkları" müzikali engellilerin yüzünü güldürdü

7 saat önce

"Coğrafyanın Aşkları" müzikali engellilerin yüzünü güldürdüİSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş Akademi Engelsiz Dans Topluluğu 'Coğrafyanın Aşkları' müzikali için yeteneklerini seçti.

"Coğrafyanın Aşkları" müzikali engellilerin yüzünü güldürdü

İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş Akademi Engelsiz Dans Topluluğu 'Coğrafyanın Aşkları' müzikali için yeteneklerini seçti. Kaybedenin olmadığı yetenek taramasında bütün engelli bireyler dans, müzik ve tiyatro eğitimi almaya hak kazandı.

Engelli bireylere yönelik farkındalık projeleri ile ilgili çalışmalarına devam eden Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, engelli bireyleri bir müzik festivaline ev sahipliği yaparak destekledi.

'Coğrafyanın Aşkları' adlı müzikal seçmelerinde engelli adaylar gönüllü dansçılar eşliğinde Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi'nde hünerlerini sergiledi. Ali Yaylı ve Tuna Arman gibi usta sanatçıların da içinde bulunduğu jüri üyeleri dansçıların performansına tam not verdi. Kaybedenin olmadığı yetenek taramasında engelli bireyler dans, müzik ve tiyatro eğitimi almaya hak kazandı. 25 yaşındaki görme engelli Cankut Değerli'nin piyano performansıyla sahnede renkli görüntüler yaşandı.

KOÇ, 'TÜM ENGEL GRUPLARINI AYNI SAHNEYE ÇIKARACAĞIZ'

Projenin koordinatörü Gamze Birsöz Koç tüm engelli bireylerin aynı anda sahneye çıkacağını belirterek, 'Engelsiz müzikalimiz 'Coğrafyanın Aşkları' ile bugüne kadar gelmiş geçmiş beş büyük aşkı canlandıracağız. Müzikalimiz dünyada bir ilke imza atıyor. Tüm engel gruplarını aynı sahneye çıkartacağız; işitme, görme, bedensel ve zihinsel engelliler aynı anda tiyatro, müzik yapacaklar, oyunculuk sergileyecekler, müzik aleti çalacaklar, şarkı söyleyecekler. Sahne sanatlarının birçoğuna dokunmuş olacaklar? dedi.

Yetenek taramasından sonra, Beşiktaş Akademi Engelsiz Dans Topluluğu ekibi, jüri üyeleri ve katılımcılar hareketli ezgiler eşliğinde dans ederek doyasıya eğlendi.

İstanbul- coğrafyanın aşkları müzikali engellilerin yüzünü güldürdü

Beşiktaş, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 02:55 Kaynak: DHA
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