İstanbul - Çöken Binada Hayatını Kaybeden Söğüt Çiftinin Cenazeleri Adli Tıp'tan Alındı

KARTAL'da çöken binada hayatını kaybeden Nuriye ve Ahmet Söğüt çiftinin cenazeleri yakınları tarafından Yenibosna'da bulunan İstanbul Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

KARTAL'da çöken binada hayatını kaybeden Nuriye ve Ahmet Söğüt çiftinin cenazeleri yakınları tarafından Yenibosna'da bulunan İstanbul Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Çiftin cenazeleri Kartal Cevizlik Mahallesi'nde bulunan Zeytinlik Ulu Camiye götürüldü. Nuriye ve Ahmet Sögüt çifti için camide ikindi namazı sonrasında cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi.



Görüntü Dökümü:



--------------



-Cenaze aracının çıkışı



-Adli Tıp Kurumu'ndan görüntü



-Genel ve detaylar - İstanbul

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Ünlü Jokey, Yengesine Tecavüzden 20 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinin İddianamesi Tamamlandı! 46 Şüpheliye Ceza İstemi

Bakan Dönmez Açıkladı! İstanbul ve Tekirdağ'da Doğal Gaz Bulundu

Kartal'da 45 Saat Sonra Gelen Mucize! Ekipler, Sesin Geldiği Noktaya Odaklandı