İstanbul - - Çöken Binanın Altında Can Veren Camcı İçin İş Yerinin Önünde Helallik Alındı
1 saat önce
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHAKartal'da çöken 8 katlı binanın altında kalarak can veren Volkan Balta'nın cenazesi iş yerinin önüne getirilerek helallik alındı.
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul
DHA Kartal
'da çöken 8 katlı binanın altında kalarak can veren Volkan Balta'nın cenazesi iş yerinin önüne getirilerek helallik alındı.
Kartal'da Yeşilyurt
apartmanının giriş katındaki dükkana cam takmak için gittiğinde çökme meydana gelen Volkan Balta (35) enkaz altında kaldı. Volkan Balta cansız bedenine sabah saatlerinde ulaşıldı. Volkan Balta'nın cenazesi helallik almak için iş yerinin önüne getirildi.
Çok sayıda yakını ve arkadaşı iş yeri önünde toplandı. Helallik vermeye gelenler gözyaşlarına hakim olamadı. Volkan Balta'nın bina yıkılmadan kısa süre önce yanından ayrılan yardımcısı Selçuk
Çiçek de helallik vermeye geldi. Volkan Balta'nın cenazesi memleketi olan Trabzon Şalpazarı
'na gönderildi.
Görüntü Dökümü
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-Cenaze aracının dükkanın önüne gelmesi
-Cenazeden helallik alınması
-Sevenleri ve yardımcısının dua etmeleri
-Cenaze aracının ayrılması
-Bltanın fotoğraflı
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 04:48 Kaynak: DHA
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