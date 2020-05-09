İSTANBUL Çölyak hastalarına glutensiz gıda desteği - Son Dakika

Çölyak hastalarına glutensiz gıda desteği

Burçak BOZKUŞ-Osman BAKIR/- BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ, SADECE GLUTENSİZ GIDA TÜKETMEK ZORUNDA OLAN ÇÖLYAK HASTALARINA, 9 MAYIS DÜNYA ÇÖLYAK HASTALARI GÜNÜ'NDE GIDA DESTEĞİNDE BULUNDU. Korona virüsten dolayı alınan tedbirler kapsamında evlerinden çıkamayan çölyak hastaları için özel olarak hazırlanan glütensiz gıda kolileri, Bahçelievler Belediyesi Vefa Destek Ekipleri tarafından, ilçede tespit edilen 47 aileye verildi.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, toplumun tüm kesimlerinin istek ve ihtiyaçlarına yönelik hizmetler ürettiklerine dikkat çekerek; "İlçemizdeki çölyak hastası olan komşularımızla sürekli irtibat halindeyiz. Bugün de Dünya Çölyak Günü nedeniyle, kendilerinin bulmakta veya almakta zorlandıkları glutensiz ürünleri kendilerine ulaştırarak destek olmak istedik? dedi.

'ŞU SÜREÇTE GLUTENSİZ GIDA BULMAKTA ZORLANIYORUZ'

10 yaşındaki kızı çölyak hastası olan Sevnur Bayrampınar, koronavirüs sürecinde ürün bulmakta zorlandıklarını belirtti. Bayrampınar, 'Çok zor bir hastalık. Yaklaşık iki sene önce kızımın hastalığını öğrendik. Pahalı bir hastalık. Bir paket makarnası 25 TL'den fazla satılıyor. Zorlanıyorum. Makarnasını bile alamıyorum. Gerçekten ne yapacağımı bilemiyorum. Yardım alamıyorum. Nereye başvursam onay çıkmıyor. Çocuğum hasta ve kronik hastalığı var. ve bu şekilde olmasına rağmen çocuğuma yardım çıkmıyor. Gerçekten çok üzülüyorum. Koronavirüs nedeniyle eşim zaten çalışmıyor. Yardım zenginlere yapılıyor. Biz fakirlere yardım yapmıyorlar. Belediye başkanımızdan Allah razı olsun. Bu kutunun içindekilerini kullanabilecek çocuğum. Çok teşekkür ederiz. Saygılarımızı sunarız' ifadelerini kullandı. 10 yaşındaki Zeynepnur Bayrampınar ise 'Ben her yiyeceği yiyemiyorum. Özel beslenmem gerekiyor. Bana yiyecek getirdiği için başkanıma teşekkür ederim' dedi.

'MADDİ OLARAK ZORLAYAN BİR HASTALIK'

Çölyak hastalığının maddi olarak hastaları zorladığını belirten Aycan Kuzu, 'Alışması zor bir hastalık. İlk başlarda gerçekten zorlanıyorsunuz. Her yiyeceği yiyemiyorsunuz. Bulduğunu gıdalarda çok pahalı oluyor. Bahçelievler Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çölyak Hastaları gününde bizleri unutmamış. Bu tür yardımların devamını diliyorum' şeklinde konuştu.