İstanbul Comics and Art Festival’de “çöpçüler” sokak hayvanları için ileri dönüşümde
1 saat önce
İstanbul Comics and Art Festival'i kapsamında ileri dönüşüm kolektifi çöpçüler, Beşiktaş Belediyesi Gençlik Merkezi ve festival katılımcıları ile bir araya getirilerek atık malzemelerden sokak hayvanları için kalıcı evler yaparak sürdürülebilir kamusal alan müdahalelerinde bulunacak.
İstanbul Comics and Art Festival'i kapsamında ileri dönüşüm kolektifi çöpçüler, Beşiktaş Belediyesi Gençlik Merkezi ve festival katılımcıları ile bir araya getirilerek atık malzemelerden sokak hayvanları için kalıcı evler yaparak sürdürülebilir kamusal alan müdahalelerinde bulunacak.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:41
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