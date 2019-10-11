Son Dakika Haberleri: İstanbul Comics and Art Festival’de “çöpçüler” sokak hayvanları için ileri dönüşümde
Son Dakika Ekonomi İstanbul Comics and Art Festival’de “çöpçüler” sokak hayvanları için ileri dönüşümde

İstanbul Comics and Art Festival’de “çöpçüler” sokak hayvanları için ileri dönüşümde

1 saat önce

İstanbul Comics and Art Festival'i kapsamında ileri dönüşüm kolektifi çöpçüler, Beşiktaş Belediyesi Gençlik Merkezi ve festival katılımcıları ile bir araya getirilerek atık malzemelerden sokak hayvanları için kalıcı evler yaparak sürdürülebilir kamusal alan müdahalelerinde bulunacak.

İstanbul Comics and Art Festival’de “çöpçüler” sokak hayvanları için ileri dönüşümde, System.String[]

İstanbul Comics and Art Festival'i kapsamında ileri dönüşüm kolektifi çöpçüler, Beşiktaş Belediyesi Gençlik Merkezi ve festival katılımcıları ile bir araya getirilerek atık malzemelerden sokak hayvanları için kalıcı evler yaparak sürdürülebilir kamusal alan müdahalelerinde bulunacak.

Beşiktaş Belediyesi, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:41 
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