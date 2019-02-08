Son Dakika Haberleri: İstanbul - Çöp Kamyoneti Altında Can Pazarı

İstanbul - Çöp Kamyoneti Altında Can Pazarı

1 saat önce

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/DHAFatih'te çöp kamyonetinden inen sürücü aracın bir anda kayması sonucu altında kalarak ağır yaralandı.

İstanbul - Çöp Kamyoneti Altında Can Pazarı, System.String[]
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/DHA

Fatih'te çöp kamyonetinden inen sürücü aracın bir anda kayması sonucu altında kalarak ağır yaralandı.

Fatih, Cibali Mahallesindeki kaza saat 07.15 sıralarında meydana geldi.   Fatih Belediyesi'ne çöp kamyonetinin sürücüsü Gürol Köseoğlu, Cibali Mescidi Sokaktaki çöp konteynerine aracı yanaştırdı. Temizlik çalışanları konteyneri yaklaştırdığı sırada Köseoğlu da araçtan indi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çöp kamyoneti hareket etti. 

KAMYONETİN ALTINDAN İTFAİYE ÇIKARDI

Sürücü Köseoğlu hareket eden kamyoneti durdurmak için peşinden koştu. Kayan kamyonet bir evin duvarına çarparak dururken, sürücü aracın altında kaldı. Temizlik çalışanları hemen çalışma arkadaşlarının yardımına koştu. Olay yerine sağlık, polis ve  itfaiye geldi. Aracın altında kalan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Bu sırada mesai arkadaşları bir an olsun yanından ayrılma. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından sürücü kamyonetin altından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri de ağır yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası polis ekipleri olay yerinden inceleme yaptı. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından kamyonet otoparka çekildi. 

Görüntü Dökümü:

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Olayın meydana geldiği yer

Kaza yapan kamyonetin görüntüsü

Kamyonetin altında kalan sürücü 

İtfaiye ekiplerinin çalışması

Sağlık ekiplerinin görüntüsü

Sürücüsünün kamyonetin altından çıkarılması

Temizlik personeli ile röp

Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 08:50 Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel
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