İstanbul - Çorlu Havalimanı'nın Yeni Adı 'Çorlu Atatürk Havalimanı' Oldu
13 dakika önce
Havalimanının giriş noktasına "Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı" yazılı tabela asıldı.
Havalimanının giriş noktasına "Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı
" yazılı tabela asıldı.
Haber: Enver ALAS İSTANBUL/ DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın Tekirdağ'da düzenlediği mitingde Tekirdağ Çorlu Havalimanı'nın adının Çorlu Atatürk Havalimanı olarak değiştirileceğini açıklamasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı harekete geçti.
Bu açıklamanın ardından Çorlu Havalimanı'nın adı Çorlu Atatürk Havalimanı olarak değiştirildi. Havalimanının giriş noktasına da "Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı" yazılı tabela asıldı.
KAYMAKAM SARILI SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU
Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı
, konu ile ilgili sosyal medya hesabından, havalimanının yeni tabelasının bulunduğu fotoğrafı da paylaşarak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
Beyefendinin tensipleriyle Çorlu Havalimanı'nın ismi Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı oldu" açıklamasını yaptı.
Görüntü Dökümü:
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-Tabelanın fotoğrafı
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:43 Kaynak: DHA
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