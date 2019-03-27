Son Dakika Haberleri: İstanbul - Çorlu Havalimanı'nın Yeni Adı 'Çorlu Atatürk Havalimanı' Oldu

İstanbul - Çorlu Havalimanı'nın Yeni Adı 'Çorlu Atatürk Havalimanı' Oldu

13 dakika önce

Havalimanının giriş noktasına "Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı" yazılı tabela asıldı.

İstanbul - Çorlu Havalimanı'nın Yeni Adı 'Çorlu Atatürk Havalimanı' Oldu, System.String[]
Havalimanının giriş noktasına "Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı" yazılı tabela asıldı. 

Haber:  Enver ALAS  İSTANBUL/ DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tekirdağ'da düzenlediği mitingde Tekirdağ Çorlu Havalimanı'nın adının Çorlu Atatürk Havalimanı olarak değiştirileceğini açıklamasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı harekete geçti. 

Bu açıklamanın ardından Çorlu Havalimanı'nın adı Çorlu Atatürk Havalimanı olarak değiştirildi. Havalimanının giriş noktasına da "Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı" yazılı tabela asıldı. 

KAYMAKAM SARILI SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, konu ile ilgili sosyal medya hesabından, havalimanının yeni tabelasının bulunduğu fotoğrafı da paylaşarak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin tensipleriyle Çorlu Havalimanı'nın ismi Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı oldu" açıklamasını yaptı. 

Görüntü Dökümü:

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-Tabelanın fotoğrafı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:43 Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ, İstanbul Atatürk Havalimanı, Çorlu, Güncel
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