Son Dakika Haberleri: İstanbul Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'da Yapacağı Miting Alanında Hazırlıklar Sürüyor

İstanbul Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'da Yapacağı Miting Alanında Hazırlıklar Sürüyor

11 dakika önce

İstanbul (Havadan görüntülerle) CUMHUR İTTİFAKI'NIN YENİKAPI'DA YAPACAĞI MİTİNG ALANINDA HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR(Tür: İstanbul)

İstanbul Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'da Yapacağı Miting Alanında Hazırlıklar Sürüyor, System.String[]
İstanbul (Havadan görüntülerle) CUMHUR İTTİFAKI'NIN YENİKAPI'DA YAPACAĞI MİTİNG ALANINDA HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 04:40 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sosyetik Kasap Nusret Gökçe, "Hayalim Gerçek Oldu" Diyerek İstanbul'da Otel Aldı! Atatürk Havalimanı'ndan Son Kez Yapılacak Tarihi Uçuşa Yoğun İlgi Var Devlete Her Yıl 822 Milyon Avro Arazi Kullanım Kirası Ödeyecek" İstanbul Havalimanı'nın Yıllık Arazi Kullanım Kirası 822 Milyon Euro
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.3.2019 16:51:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'da Yapacağı Miting Alanında Hazırlıklar Sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]