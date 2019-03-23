İstanbul Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'da Yapacağı Miting Alanında Hazırlıklar Sürüyor
11 dakika önce
İstanbul (Havadan görüntülerle) CUMHUR İTTİFAKI'NIN YENİKAPI'DA YAPACAĞI MİTİNG ALANINDA HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR(Tür: İstanbul)
İstanbul (Havadan görüntülerle) CUMHUR İTTİFAKI'NIN YENİKAPI'DA YAPACAĞI MİTİNG ALANINDA HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 04:40 Kaynak: DHA
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