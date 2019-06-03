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İSTANBUL- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AB KOMİSERİNİ KABUL ETTİ

1 saat önce

Gülseli KENARLI / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Avrupa Birliği (AB) Komiseri Dimitris Avramopoulos'u Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

İSTANBUL- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AB KOMİSERİNİ KABUL ETTİ, System.String[]

Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Avrupa Birliği (AB) Komiseri Dimitris Avramopoulos'u Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Saat 14.00 sıralarında başlayan görüşme basına kapalı gerçekleşti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Kabulden fotoğraflar
 


Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:29 Kaynak: DHA
Avrupa Birliği, Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Güncel
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