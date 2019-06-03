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İSTANBUL- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AB KOMİSERİNİ KABUL ETTİ

57 dakika önce

Gülseli KENARLI / İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Avrupa Birliği (AB) Komiseri Dimitris Avramopoulos'u Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Avrupa Birliği (AB) Komiseri Dimitris Avramopoulos'u Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Saat 14.00 sıralarında başlayan görüşme basına kapalı gerçekleşti.
İSTANBUL- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AB KOMİSERİNİ KABUL ETTİ
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 06:59 Kaynak: DHA
Avrupa Birliği, Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Güncel
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