İSTANBUL- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AB KOMİSERİNİ KABUL ETTİ
57 dakika önce
Gülseli KENARLI / İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Avrupa Birliği (AB) Komiseri Dimitris Avramopoulos'u Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 06:59 Kaynak: DHA
Binali Yıldırım'dan genç siyasetçilere tavsiye: Uçuk vaatlerde bulunmayın
Süper Kupa finalinde kazanan İstanbul olacak!
Binali Yıldırım'dan YSK'nın seçim kuruluyla ilgili kararına ilk açıklama
Bayram namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir il il bayram namazı vakitleri