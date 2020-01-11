İstanbul-cumhurbaşkanı erdoğan ab konseyi başkanı mıchel'i kabul ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul-cumhurbaşkanı erdoğan ab konseyi başkanı mıchel'i kabul ediyor - Son Dakika

İstanbul-cumhurbaşkanı erdoğan ab konseyi başkanı mıchel'i kabul ediyor

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul ediyor.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Michel'i kabulü Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne basına kapalı olarak gerçekleşiyor. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılıyor.

İstanbul-cumhurbaşkanı erdoğan ab konseyi başkanı mıchel'i kabul ediyor

Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği, Cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 03:13 Kaynak: DHA
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