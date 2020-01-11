İstanbul-cumhurbaşkanı erdoğan ab konseyi başkanı mıchel'i kabul ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul-cumhurbaşkanı erdoğan ab konseyi başkanı mıchel'i kabul ediyor - Son Dakika

İstanbul-cumhurbaşkanı erdoğan ab konseyi başkanı mıchel'i kabul ediyor

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AB KONSEYİ BAŞKANI MICHEL'İ KABUL EDİYOR (2) (Görüşmeden fotoğraflar)

İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AB KONSEYİ BAŞKANI MICHEL'İ KABUL EDİYOR (2) (Görüşmeden fotoğraflar)

İstanbul-cumhurbaşkanı erdoğan ab konseyi başkanı mıchel'i kabul ediyor

Avrupa Birliği, Cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 03:29 Kaynak: DHA
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