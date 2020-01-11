İstanbul-cumhurbaşkanı erdoğan ab konseyi başkanı mıchel'i kabul etti - Son Dakika

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İstanbul-cumhurbaşkanı erdoğan ab konseyi başkanı mıchel'i kabul etti
6 saat önce
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AB KONSEYİ BAŞKANI MICHEL'İ KABUL ETTİ (görüşmeden görüntü)
Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 07:15 Kaynak: DHA
İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AB KONSEYİ BAŞKANI MICHEL'İ KABUL ETTİ (görüşmeden görüntü)
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