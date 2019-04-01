Son Dakika Haberleri: İstanbul- Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'dan İstanbul'a Geldi

İstanbul- Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'dan İstanbul'a Geldi

8 dakika önce

İstanbul- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANKARA'DAN İSTANBUL'A GELDİ (aktüel görüntü)(Tür: İstanbul)

İstanbul- Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'dan İstanbul'a Geldi, System.String[]
İstanbul- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANKARA'DAN İSTANBUL'A GELDİ (aktüel görüntü)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 07:14 Kaynak: DHA

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