İstanbul- Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'dan İstanbul'a Geldi
8 dakika önce
İstanbul- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANKARA'DAN İSTANBUL'A GELDİ (aktüel görüntü)(Tür: İstanbul)
İstanbul- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANKARA'DAN İSTANBUL'A GELDİ (aktüel görüntü)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 07:14 Kaynak: DHA
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