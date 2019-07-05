Son Dakika Haberleri: İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN:  ARACIN İÇERİSİNDE BOMBA OLDUĞU BELLİ (1)
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İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN:  ARACIN İÇERİSİNDE BOMBA OLDUĞU BELLİ (1)

1 saat önce

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - İdris TİFTİKCİ - İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Reyhanlı'daki patlamaya ilişkin, "Suriyeli 3 kişi. Ama aracın içerisinde bomba olduğu belli onun patlaması neticesinde İçişleri Bakanımın verdiği bilgiye göre 3'ü de ölmüş. Şu anda incelemeler yapılıyor.

İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN:  ARACIN İÇERİSİNDE BOMBA OLDUĞU BELLİ (1), System.String[]

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - İdris TİFTİKCİ - İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Reyhanlı'daki patlamaya ilişkin, "Suriyeli 3 kişi. Ama aracın içerisinde bomba olduğu belli onun patlaması neticesinde İçişleri Bakanımın verdiği bilgiye göre 3'ü de ölmüş. Şu anda incelemeler yapılıyor. Gerisinde ne var yok çalışmalar yapılıyor. Şu andaki tespitler daha çok terörle bir bağlantısı olabilir istikametinde. Birkaç saat içerisinde bakanlığımız da daha detaylı bilgi verecektir" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Erdoğan'ın açıklaması
 


Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:17 Kaynak: DHA
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