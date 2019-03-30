İstanbul- Cumhurbaşkanı Erdoğan Bağcılar'da Konuştu
1 saat önce
İstanbul- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAĞCILAR'DA KONUŞTU (aktüel)(Tür: İstanbul)
İstanbul- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAĞCILAR'DA KONUŞTU (aktüel)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 06:56 Kaynak: DHA
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