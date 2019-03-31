Son Dakika Haberleri: İstanbul-Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçelievler'de Konuştu

İstanbul-Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçelievler'de Konuştu

16 dakika önce

İstanbul-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAHÇELİEVLER'DE KONUŞTU(aktüel)(Tür: İstanbul)

İstanbul-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAHÇELİEVLER'DE KONUŞTU(aktüel)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:55 Kaynak: DHA

İstanbul, Cumhurbaşkanı, Güncel
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