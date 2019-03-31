İstanbul-Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçelievler'de Konuştu
16 dakika önce
İstanbul-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAHÇELİEVLER'DE KONUŞTU(aktüel)(Tür: İstanbul)
İstanbul-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAHÇELİEVLER'DE KONUŞTU(aktüel)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:55 Kaynak: DHA
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