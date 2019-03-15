İstanbul Cumhurbaşkanı Erdoğan Beril Dedeoğlu İçin Düzenlenen Törene Katıldı 3
51 dakika önce
İstanbul CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BERİL DEDEOĞLU İÇİN DÜZENLENEN TÖRENE KATILDI 3 (aktüel görüntü)(Tür: İstanbul)
İstanbul
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BERİL DEDEOĞLU İÇİN DÜZENLENEN TÖRENE KATILDI 3 (aktüel görüntü)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:13 Kaynak: DHA
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