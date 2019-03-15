Son Dakika Haberleri: İstanbul Cumhurbaşkanı Erdoğan Beril Dedeoğlu İçin Düzenlenen Törene Katıldı 3

İstanbul Cumhurbaşkanı Erdoğan Beril Dedeoğlu İçin Düzenlenen Törene Katıldı 3

51 dakika önce

İstanbul CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BERİL DEDEOĞLU İÇİN DÜZENLENEN TÖRENE KATILDI 3 (aktüel görüntü)(Tür: İstanbul)

İstanbul CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BERİL DEDEOĞLU İÇİN DÜZENLENEN TÖRENE KATILDI 3 (aktüel görüntü)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:13 Kaynak: DHA

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