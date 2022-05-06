Cumhurbaşkanı Erdoğan Çatalca'da - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı'nı Çatalca'da geçirdi. Erdoğan bugün Çatalca Ulu Camii'nde Cuma namazı kıldı. Erdoğan daha sonra Çatalca Belediyesi'ni ziyaret etti. Erdoğan'a Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da eşlik etti.

Erdoğan, ziyaret sonrası belediye önünde toplananlara hitap etti. Erdoğan, "Yola çıkarken bizim eğitim, sağlık, adalet, emniyet, enerji, ulaşım, tarım, bütün bu alanlarda çok büyük sözümüz vardı ve hamdolsun bu sözlerimizi büyük ölçüde yerine getirdik. Sağlıkta, hastanelerimizde attığımız adımlarla, eğitimde attığımız adımlarla Türkiye 'de 76 üniversitemiz varken şu anda 207 üniversitemiz var. Üniversitemizin olmadığı ilimiz yok. 81 vilayetin tamamında artık üniversitemiz var. Yani benim Iğdır 'daki kardeşim, Hakkari 'deki kardeşim, Muş 'taki kardeşim, çocuğunu üniversiteye göndermek için İstanbul 'a, Ankara 'ya değil. Artık Muş'ta üniversite var. Iğdır'da üniversite var. Artık oradaki üniversitelerde çocuklarını okutma şansı var" diye konuştu.

"İSTİYORUZ Kİ ÇATALCA ŞANINA YAKIŞIR BİR HALE GELSİN"Erdoğan," Çatalca'yı değerlendireceğimiz zaman Çatalca'da da yine altyapı, üstyapıda birçok adımlar attık. Sizler de bunu karşılıksız bırakmadınız. Mesut kardeşimizi Çatalca'ya Belediye başkanı yapmak suretiyle yeni bir dönemi başlattınız. İnşallah birçok adımlardan sonra altyapıyla beraber şu anda bu yaz inşallah karayollarıyla birlikte burada çok ciddi bir asfaltlama çalışmasına Mesut kardeşimiz gelecek ve ulaştırma bakanım Adil Bey de bugün yanımda. Birlikte yapacakları çalışmalarla artık böyle çukur, çamur vesaire olan bir Çatalca olmayacak. Bu Çatalca'yı da daha güzel bir hale yollarıyla getirmiş olacağız. Şu anda Ulaştırma Bakanım gerekli bu noktada teminatı verdi ve belediye başkanım da araç gereci temin ederek müşterek bir çalışmayla inşallah Çatalcamızın altyapısını da üst yapısını da bu nokta da gerçekleştirmiş olacaklar. ve istiyoruz ki Çatalca şanına yakışır bir hale gelsin" ifadelerini kullandı.Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biliyorsunuz Tokat'ta bir mandadan bahsettik. Şimdi manda kalmadı neredeyse. Meğerse Çatalca bu işte de çok mahirmiş. Manda kaymağı, manda sütü. Bunlar Çatalca'da bayağı ileriymiş, adeta marka. Temennimiz odur ki yani lider bir şeyi söylediği zaman arkadan bu işin takibi başlar. Takibi başladığı anda da millet artık bu noktada gücü, kuvveti toplar. İnşallah Çatalcamız bundan sonra altyapısıyla, üst yapısıyla çok daha farklı bir gücü yakalayacak. Biz her zaman Çatalca'nın yanında olmaya devam edeceğiz"

- İstanbul