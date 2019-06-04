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İSTANBUL- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN PENÇE HAREKATINDAKİ ASKERLERE BAYRAM TELEFONU

1 saat önce

Gülseli KENARLI / İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Pençe harekatına katılan askerlerle telefonla görüşerek moral verdi.

İSTANBUL- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN PENÇE HAREKATINDAKİ ASKERLERE BAYRAM TELEFONU, System.String[]

Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Pençe harekatına katılan askerlerle telefonla görüşerek moral verdi.
Erdoğan, Büyük Çamlıca Camii'nde bayram namazı kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan namazın ardından, Pençe Harekatı'nda görev yapan askerlerle telefonla görüştü, bayramlarını tebrik etti. 
Erdoğan telefon görüşmesinde, askerlere "Allah yar ve yardımcınız olsun. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifa diliyorum. Pençe Harekatı'nın da zaferle noktalanmasını Rabbimden niyaz ediyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:
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Erdoğan'ın telefonla görüşmesi
 


Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 11:20 Kaynak: DHA
İstanbul, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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