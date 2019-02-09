İstanbul - Cumhurbaşkanı Erdoğan Enkazdan Kurtarılan Çocukları Ziyaret Etti

9 yaşındaki Mahmut Tayyip Alemdar'a Trabzonspor forması ve futbol topu getirdi.

9 yaşındaki Mahmut Tayyip Alemdar'a Trabzonspor forması ve futbol topu getirdi.



Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İstanbul DHA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun bakımda tedavisi süren çocukları ziyaret etti.



Erdoğan Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde normal servislerde tedavi gören yaralıların ardından yoğun bakımda tedavi gören çocukları ziyaret etti. Erdoğan'ın telefonla konuşup Trabzonspor forması hediye edeceğini söylediği 9 yaşındaki Mahmut Tayyip Alemdar'a forması ve futbol topu getirdi. Yaralı çocuklarla yakından ilgilenen Erdoğan daha sonra hastaneden ayrıldı.



Görüntü Dökümü:



-----------



-Ziyaretten fotoğraflar

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Karagümrük Çetesi'ne Operasyon: 10 Kişi Gözaltına Alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kartal'da Çöken Binada Ölü Sayısı 17'ye Yükseldi

Trabzonspor'da Sakatlığını Atlatan Jose Sosa Galatasaray Maçının Kadrosuna Alındı

Son Dakika! Erdoğan'ın Katıldığı Cenazede Dikkat Çeken Anlar