Son Dakika Haberleri: İstanbul- Cumhurbaşkanı Erdoğan Erdoğan Mazlumların Sesidir. Sen Zalimlerin Sesisin

İstanbul- Cumhurbaşkanı Erdoğan Erdoğan Mazlumların Sesidir. Sen Zalimlerin Sesisin

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Arnavutköy Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.

İstanbul- Cumhurbaşkanı Erdoğan Erdoğan Mazlumların Sesidir. Sen Zalimlerin Sesisin, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Arnavutköy Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yaptığı açıklamalarını eleştirerek, 'Filistin mazlumlara mağdurlara sahip çıkmamızdan rahatsız olan İsrail Başkanı çıktı. Türkiye'ye en alçak ifadelerle saldırdı. iftiralarla saldırdı. Ne diyor bu Netanyahu denilen adam biliyor musunuz Bizi Kıbrıs'ta işgalci olmakla kadınları ve çocukları katletmekle suçlayan İsrail başbakanını sanıyorum herhalde dili sürçtü. Herhalde kendilerinin Filistin de işgalci olduklarını, Filistin topraklarındaki kadınları çocukları her yaştan on binlerce masum insanı dünyanın gözü önünde silahla bombayla tecritle öldürdüğünü söyleyecekti. Netanyahu sen yanlış kapıya vurdun. Erdoğan mazlumların sesidir. Sen zalimlerin sesisin. Sen devlet terörü estiriyorsun. Diz kadınları çocukları tekmeleyerek yavruları tekmeleyerek askerinizle polisinizle sürükleyerek götürüyorsunuz. Netanyahu sen zalimsin. ve devlet terörünün başısın. Bu sana uyuyor. Erdoğan'a uymaz dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 03:52 Kaynak: DHA

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