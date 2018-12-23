İstanbul- Cumhurbaşkanı Erdoğan Erdoğan Mazlumların Sesidir. Sen Zalimlerin Sesisin
37 dakika önce
İstanbul- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN (NETANYAHU) ERDOĞAN MAZLUMLARIN SESİDİR.
İstanbul- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN (NETANYAHU) ERDOĞAN MAZLUMLARIN SESİDİR. SEN ZALİMLERİN SESİSİN (Aktüel
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(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 05:19 Kaynak: DHA
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