Son Dakika Haberleri: İstanbul- Cumhurbaşkanı Erdoğan Erdoğan Mazlumların Sesidir. Sen Zalimlerin Sesisin

İstanbul- Cumhurbaşkanı Erdoğan Erdoğan Mazlumların Sesidir. Sen Zalimlerin Sesisin

37 dakika önce

İstanbul- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN (NETANYAHU) ERDOĞAN MAZLUMLARIN SESİDİR.

İstanbul- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN (NETANYAHU) ERDOĞAN MAZLUMLARIN SESİDİR. SEN ZALİMLERİN SESİSİN (Aktüel)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 05:19 Kaynak: DHA

Aktüel, Cumhurbaşkanı, İstanbul, Güncel
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