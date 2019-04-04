Son Dakika Haberleri: İstanbul - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fuat Oktay ile Görüşüyor

İstanbul - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fuat Oktay ile Görüşüyor

1 saat önce

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğleden sonra Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Beylerbeyi Sarayı'na gitti.

İstanbul - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fuat Oktay ile Görüşüyor, System.String[]
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA/ İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğleden sonra Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Beylerbeyi Sarayı'na gitti. Erdoğan'ın ardında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden, Beylerbeyi Sarayı'na geldi. Erdoğan'ın, Oktay ile rutin bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. 

Görüntü Dökümü:

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Erdoğan'ın konvoyundan görüntüler

Oktay'ın konvoyundan görüntüler

Detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:57 Kaynak: DHA

fuat oktay, Beylerbeyi Sarayı, Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Güncel
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