İSTANBUL- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GENEL YAYIN YÖNETMENLERİYLE BİR ARAYA GELDİ
5 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkünde genel yayın yönetmenleri ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:33 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Vahdettin
Köşkünde genel yayın yönetmenleri ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı
'daki evinden Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan, burada gazete ve televizyon kanallarının genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi. Saat 11.00'de başlayan toplantı basına kapalı olarak devam ediyor.
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