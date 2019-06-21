İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE BARZANİ GÖRÜŞMESİ (1)
1 saat önce
Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN - İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani görüşmek üzere Dolmabahçe'deki çalışma ofisine geldi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:48 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN - İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani görüşmek üzere Dolmabahçe'deki çalışma ofisine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Camii'nde kıldığı cuma namazı sonrası saat 15.00 sıralarında Beşiktaş'taki Dolmabahçe Çalışma ofisine geldi. Barzani ise saat 15.40 sıralarında ofise geldi.
Görüntü Dökümü:
----------
-Erdoğan'ın konvoyunun girişi
-Barzani'nin konvoyunun girişi
İstanbul seçmeni tatilden dönmeye başladı
Ekrem İmamoğlu'ndan seçime 2 gün kala Başakşehir açıklaması
Belçim Bilgin, efsane dizi Behzat Ç.'nin kadrosuna dahil oldu
TBF, Fenerbahçe'ye verilen seyirci cezasını erteledi!