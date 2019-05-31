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İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL'DA

1 saat önce

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Cengiz ÇOBAN - Harun UYANIK / İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ataşehir Mimar Sinan Cami'nde kıldı.

İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL'DA, System.String[]

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Cengiz ÇOBAN - Harun UYANIK/ İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ataşehir Mimar Sinan Cami'nde kıldı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan, Ataşehir Mimar Sinan Camii'ne geçti. Erdoğan burada cuma namazını kıldı. Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak eşlik etti. Erdoğan Cuma namazının ardında Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan annesi Tenzile Erdoğan ve Ahmet Erdoğan'ın mezarını ziyaret etti.  
Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne geçti. 

Görüntü Dökümü:
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Erdoğan'ın camiden çıkışı
Mezarlıktan görüntüler
Detaylar 


Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:06 Kaynak: DHA
Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Güncel
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