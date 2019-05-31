İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL'DA
1 saat önce
Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Cengiz ÇOBAN - Harun UYANIK / İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ataşehir Mimar Sinan Cami'nde kıldı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:06 Kaynak: DHA
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