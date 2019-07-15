Son Dakika Haberleri: İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL'DA
Son Dakika Güncel Haber

İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL'DA

7 saat önce

Haber: Gökhan ÇELİK - Hüseyin COŞKUN - İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması"na katılmak üzere Ankara'dan İstanbul'a geldi.

İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL'DA, System.String[]

Haber: Gökhan ÇELİK - Hüseyin COŞKUN - İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması"na katılmak üzere Ankara'dan İstanbul'a geldi.
İstanbul'a gelen Erdoğan'ı taşıyan özel uçak "TUR", saat 20.05'te Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne indi. Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan da İstanbul'a geldi.
Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı'nda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, çok sayıda iş adamı, sanatçı ve 15 Temmuz gazisi karşıladı. Erdoğan kendisini karşılayanlar ile tek tek tokalaşarak tören alanına geçti.

Görüntü Dökümü:
----------
-Erdoğan'ın uçağının inişi
-Erdoğan ve emine Erdoğan'ın uçaktan inmesi
-Erdoğan'ın kendisini karşılayanları selamlanması
-Detaylar

DHA FEED


Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 08:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nin açılışını yaptı 23 Haziran İstanbul seçimi sonrası İmamoğlu ile Erdoğan ilk kez bir arada görüntülendi 15 Temmuz'un yıldönümünde 90 bin camide selalar okundu Adana'da metil alkol zehirlenmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.7.2019 04:20:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL'DA
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]