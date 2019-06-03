İSTANBUL- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KKTC BAŞBAKANI TATAR'I KABUL ETTİ
19 dakika önce
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KKTC BAŞBAKANI TATAR'I KABUL ETTİ (2) (Görüşme görüntüsüyle)(Tür: İstanbul)
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 04:32 Kaynak: DHA
İSTANBUL- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KKTC
BAŞBAKANI TATAR'I KABUL ETTİ (2) (Görüşme görüntüsüyle)
(Tür: İstanbul
)
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