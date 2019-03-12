İstanbul- Cumhurbaşkanı Erdoğan Makinist Koltuğunda
22 dakika önce
Haber: Gülseli KENARLI- Kamera: Güven USTA / İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze-Halkalı banliyö treninin açılışını gerçekleştirdi.
Haber: Gülseli KENARLI- Kamera: Güven USTA/ İstanbul
DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Gebze- Halkalı
banliyö treninin açılışını gerçekleştirdi. Açılış töreninin ardından Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan
, AK Parti
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım
ile birlikte Kartal
tren istasyonuna geçti. Erdoğan makinist koltuğuna geçerek hattın ilk seferini gerçekleştirdi. Erdoğan'ın makinistliğini yaptığı tren, Kartal istasyonundan kalktıktan sonra Başak, Atalar, Cevizli
duraklarını geçerek Maltepe
'ye geldi. Erdoğan yolculuk sırasında tren hattında bulunanları selamladı. Maltepe durağında trenden inen Erdoğan, "Hayırlı olsun" diyerek buradan ayrıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:54 Kaynak: DHA
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