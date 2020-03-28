İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MİT BAŞKANI FİDAN'LA VİDEO KONFERANS YOLUYLA GÖRÜŞTÜ - Son Dakika

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İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MİT BAŞKANI FİDAN'LA VİDEO KONFERANS YOLUYLA GÖRÜŞTÜ
6 saat önce
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MİT BAŞKANI FİDAN'LA VİDEO KONFERANS YOLUYLA GÖRÜŞTÜ (görüntüyle)
İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MİT BAŞKANI FİDAN'LA VİDEO KONFERANS YOLUYLA GÖRÜŞTÜ (görüntüyle)
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 06:48 Kaynak: DHA
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