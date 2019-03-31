Son Dakika Haberleri: İstanbul- Cumhurbaşkanı Erdoğan Oyunu Kullandı

İstanbul- Cumhurbaşkanı Erdoğan Oyunu Kullandı

51 dakika önce

İstanbul- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN OYUNU KULLANDI (aktüel görüntüler)(Tür: İstanbul)

İstanbul- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN OYUNU KULLANDI (aktüel görüntüler)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:37 Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı, İstanbul, Güncel
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