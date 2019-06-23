İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN OYUNU KULLANDI
13 dakika önce
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN OYUNU KULLANDI (3 Aktüel görüntüler)(Tür: İstanbul)
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 02:15 Kaynak: DHA
İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN OYUNU KULLANDI (3 Aktüel
görüntüler)
(Tür: İstanbul
)
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