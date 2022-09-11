İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞERİF İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTI - Son Dakika
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İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞERİF İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTI

11.09.2022 16:16
İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞERİF İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Pakistan'da yaşanan sel afetiyle ilgili son durum ve Türkiye'nin yardım faaliyetleri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Pakistan'ın sel felaketiyle mücadelesini yakından takip ettiğini, kardeşlik ilişkilerinin gerektirdiği şekilde ihtiyaç duyulan desteği verebilmek için Türkiye olarak seferber olduklarını söyledi.

Türk halkının da Pakistanlı kardeşlerinin yanında olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'ın yaralarının sarılması noktasında ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini dile getirdi. Pakistan Başbakanı Şerif ise desteklerinden dolayı Türk devletine ve halkına teşekkür etti.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞERİF İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞERİF İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTI - Son Dakika
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