İstanbul- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Poroşenko ile Görüştü
30 dakika önce
İstanbul- (ek görüntüyle ) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, POROŞENKO İLE GÖRÜŞTÜİstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüştü.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:50 Kaynak: DHA
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