Son Dakika Haberleri: İstanbul- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Poroşenko ile Görüştü

İstanbul- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Poroşenko ile Görüştü

30 dakika önce

İstanbul- (ek görüntüyle ) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, POROŞENKO İLE GÖRÜŞTÜİstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüştü.

İstanbul- (ek görüntüyle ) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, POROŞENKO İLE GÖRÜŞTÜ

İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüştü. Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme saat 10.30 sıralarında başladı ve 1 saat 15 dakika sürdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:50 Kaynak: DHA

Petro Poroşenko, Cumhurbaşkanı, İstanbul, Güncel
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