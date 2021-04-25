İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SAĞLIK ÇALIŞANLARIYLA İFTARDA BULUŞTU - Son Dakika

İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SAĞLIK ÇALIŞANLARIYLA İFTARDA BULUŞTU

25.04.2021 11:11

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Selimiye Mahallesi'ndeki Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğünde sağlık çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi.

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Selimiye Mahallesi'ndeki Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğünde sağlık çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi.

Erdoğan iftarın ardından yaptığı açıklamada, "Gerek hastanelerde gerek evlerdeki müdahalelere varıncaya kadar yoğun bir çalışmanın içerisinde oldular. Bu çalışmalar esnasında da tabii bazı bulaşlar oldu, şu oldu, vesaire ama onlar yılmadan, usanmadan bu mücadelelerini sürdürdüler. Ben tüm ölen sağlıkçı kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Her akşam değişik bir yerde iftar yapma fırsatını bulduklarını, bu akşam da sağlık personeli ile bir araya geldiklerini dile getiren Erdoğan, koronavirüs salgını süresi içerisinde birçok vatandaşın kaybedildiğini, doktorlardan hemşiresine, sağlık memuruna varıncaya kadar birçok sağlık çalışanının da Hakk'a uğurlandığını dile getirdi.

Kaybedilen sağlık personeli arasında profesöründen doçentine, doktoruna varıncaya kadar her kademeden doktorların, hocaların bulunduğunu belirten Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bütün bu kovid salgını süresinde onlar hiçbir şeyden yılmadılar, hiçbir şeyden kaçınmadılar. Gerek hastanelerde gerek evlerdeki müdahalelere varıncaya kadar yoğun bir çalışmanın içerisinde oldular. Bu çalışmalar esnasında da tabii bazı bulaşlar oldu, şu oldu, vesaire ama onlar yılmadan, usanmadan bu mücadelelerini sürdürdüler. Ben tüm ölen sağlıkçı kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Şu anda hasta yatağında olanlara Rabb'imden şifalar diliyorum. Tabii bir şeyi çok açık, net söylemek lazım. Özellikle bu süre içerisinde verdikleri bu mücadeleyle Hakk'a yürüyenler inanıyorum ki sevgili Peygamberimize inşallah komşu olacaklardır. Çünkü onlar bu mücadeleyi bunun için verdiler ve şu anda da hala bu mücadeleyi, bu koronavirüs salgını boyunca sürdürüyorlar. Bu kovid salgınlarıyla bu mücadeleyi yine aynı şekilde sürdürüyorlar.

Bir de bu akşam tabii beraber iftar yaptığımız kardeşlerimiz her biri üçer kişilik gruplar halinde ev ev dolaşıyorlar ki evlere bu sağlık hizmetini götürecek kadar fedakarlık yapıyorlar. Hepsinden Allah razı olsun. Bu millet fedai can eden bir millet. Hele hele doktorlarımız zaten tababet yeminine dört dörtlük sadık kalan kardeşlerimiz. Hepsinden Allah razı olsun. Rabbim bizleri Ramazan-ı Şerif'e kavuşturduğu gibi inşallah Ramazan Bayramı'na da kavuştursun diyorum."

İftarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da eşlik etti.

İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SAĞLIK ÇALIŞANLARIYLA İFTARDA BULUŞTU
İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SAĞLIK ÇALIŞANLARIYLA İFTARDA BULUŞTU
İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SAĞLIK ÇALIŞANLARIYLA İFTARDA BULUŞTU
İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SAĞLIK ÇALIŞANLARIYLA İFTARDA BULUŞTU

Recep Tayyip Erdoğan, Selimiye, Hisarcık, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SAĞLIK ÇALIŞANLARIYLA İFTARDA BULUŞTU - Son Dakika


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