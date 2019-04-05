Son Dakika Haberleri: İstanbul- Cumhurbaşkanı Erdoğan Seçim Süreci Bitmiştir. Şimdi Olayın Mahkeme Süreci Var

İstanbul- Cumhurbaşkanı Erdoğan Seçim Süreci Bitmiştir. Şimdi Olayın Mahkeme Süreci Var

45 dakika önce

İstanbul- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SEÇİM SÜRECİ BİTMİŞTİR.

İstanbul- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SEÇİM SÜRECİ BİTMİŞTİR. ŞİMDİ OLAYIN MAHKEME SÜRECİ VAR (Aktüel 2)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:01 Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı, İstanbul, Güncel
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