İstanbul- Cumhurbaşkanı Erdoğan Seçim Süreci Bitmiştir. Şimdi Olayın Mahkeme Süreci Var
45 dakika önce
İstanbul- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SEÇİM SÜRECİ BİTMİŞTİR.
İstanbul- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SEÇİM SÜRECİ BİTMİŞTİR. ŞİMDİ OLAYIN MAHKEME SÜRECİ VAR (Aktüel
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(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:01 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim Süreci Bitti, Şimdi Mahkeme Süreci Var
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