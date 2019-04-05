İstanbul- Cumhurbaşkanı Erdoğan Seçim Süreci Bitmiştir. Şimdi Olayın Mahkeme Süreci Var
12 dakika önce
İstanbul- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SEÇİM SÜRECİ BİTMİŞTİR.
İstanbul- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SEÇİM SÜRECİ BİTMİŞTİR. ŞİMDİ OLAYIN MAHKEME SÜRECİ VAR (Aktüel
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(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 08:03 Kaynak: DHA
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