Son Dakika Haberleri: İstanbul- Cumhurbaşkanı Erdoğan Seçim Süreci Bitmiştir. Şimdi Olayın Mahkeme Süreci Var

İstanbul- Cumhurbaşkanı Erdoğan Seçim Süreci Bitmiştir. Şimdi Olayın Mahkeme Süreci Var

12 dakika önce

İstanbul- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SEÇİM SÜRECİ BİTMİŞTİR.

İstanbul- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SEÇİM SÜRECİ BİTMİŞTİR. ŞİMDİ OLAYIN MAHKEME SÜRECİ VAR (Aktüel 1)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 08:03 Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı, İstanbul, Güncel
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