İstanbul- Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim Camisi İnşaatı'nda İncelemelerde Bulundu
1 saat önce
İstanbul- (ek görüntülerle) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAKSİM CAMİSİ İNŞAATI'NDA İNCELEMELERDE BULUNDUHaber-Kamera Hasan YILDIRIM-Hakan KAYA İSTANBUL,(DHA)Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Camisi inşaatında incelemelerde bulundu.
İstanbul- (ek görüntülerle) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAKSİM CAMİSİ İNŞAATI'NDA İNCELEMELERDE BULUNDU
Haber-Kamera Hasan YILDIRIM-Hakan KAYA İSTANBUL,(DHA
) Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Taksim
Camisi inşaatında incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan
, Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilen Atatürk Kültür Merkezi
'nin temel atma töreninin ardından inşaat çalışmaları devam eden Taksim Camisi'ne geçti.
İnşaat çalışmalarını inceleyen Erdoğan, buradaki işçilere İstiklal Caddesi
girişindeki bir tezgahtan aldığı simit ve kestanelerden ikram ederek, birlikte fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra İstanbul Sandık Başkanları Buluşması için Sinan Erdem
Spor Salonu'na gitti.
Ek görüntülerle
-Caminin içinden görüntüler
-İncelemelerde bulunması
-Simit ve kestane ikram etmesi
-Hatıra fotoğrafı çektirmesi
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 05:18 Kaynak: DHA
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