İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÜLKE LİDERLERİYLE BAYRAMLAŞTI - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÜLKE LİDERLERİYLE BAYRAMLAŞTI

03.05.2022 18:19
İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÜLKE LİDERLERİYLE BAYRAMLAŞTI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ülke liderleriyle telefon görüşmelerine Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde de devam etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ülke liderleriyle telefon görüşmelerine Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde de devam etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile liderler karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.


- İstanbul
YORUMLAR
500
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HİÇ KİMSE BU MİLLETİN SIRTINI YERE GETİREMEZ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HİÇ KİMSE BU MİLLETİN SIRTINI YERE GETİREMEZ Cumhurbaşkanı Erdoğan, İTO Başkanı Avdagiç'i kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, İTO Başkanı Avdagiç'i kabul etti

Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhuriyeti, cumhurbaşkanı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÜLKE LİDERLERİYLE BAYRAMLAŞTI - Son Dakika


Son Dakika
18:02 Trabzonspor bayrağını indirmek isteyen Rambo Okan gözaltına alındı
17:43 9 yıldır tedavi gören 15 yaşındaki kız, kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti
17:36 Alkollü sürücü ceza yiyince trafik polisine sarıldı!
17:33 Rusya: Azovstal'da ateşkesi bozan Ukrayna güçlerine saldırı başlattık
17:30 Eski eşini öldüren kişinin cinayeti çocuklarının önünde işlediği ortaya çıktı
17:28 Galatasaray'da başkan adayı Fırat Develioğlu oldu
16:25 Nişana gitmek üzere yola çıktılar! Kaza yapan ailede 1 ölü, 6 yaralı var
16:20 Met Gala'ya katılan erkekler neredeyse kadınlardan daha şık!
15:59 Cem Yılmaz'ın yeni dizisi Erşan Kuneri'nin ilk fragmanı geldi
13:56 İmamoğlu, Rize'de halkı selamlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri kadraja girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 18:29:38. #1.12#
SON DAKİKA: İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÜLKE LİDERLERİYLE BAYRAMLAŞTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement