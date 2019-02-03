Son Dakika Haberleri: İstanbul- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı Iı. Abdullah ile Görüşüyor

İstanbul- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı Iı. Abdullah ile Görüşüyor

1 saat önce

İstanbul- (görüşmeden görüntüler) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÜRDÜN KRALI II. ABDULLAH İLE GÖRÜŞÜYOR(Tür: İstanbul)

İstanbul- (görüşmeden görüntüler) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÜRDÜN KRALI II. ABDULLAH İLE GÖRÜŞÜYOR

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 01:11 Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Survivor'ın İlk Bölümünde Kazanan Türkiye Oldu Çamlıca Camii ve Atatürk Havalimanı Gibi Dev Projelerde Yer Alan Hedef Yapı İflas Etti

Otomobilinde Kobra Zehri Ele Geçirilen Şüphelinin Evinde 1 Kilo Esrar Bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı ile İstanbul'da Buluştu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 14:52:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı Iı. Abdullah ile Görüşüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]