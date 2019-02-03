İstanbul- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı Iı. Abdullah ile Görüşüyor

İstanbul- (görüşmeden görüntüler) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÜRDÜN KRALI II. ABDULLAH İLE GÖRÜŞÜYOR



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Survivor'ın İlk Bölümünde Kazanan Türkiye Oldu

Çamlıca Camii ve Atatürk Havalimanı Gibi Dev Projelerde Yer Alan Hedef Yapı İflas Etti