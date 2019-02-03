İstanbul- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı Iı. Abdullah ile Görüşüyor
1 saat önce
İstanbul- (görüşmeden görüntüler) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÜRDÜN KRALI II. ABDULLAH İLE GÖRÜŞÜYOR(Tür: İstanbul)
İstanbul- (görüşmeden görüntüler) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÜRDÜN KRALI II. ABDULLAH İLE GÖRÜŞÜYOR
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 01:11 Kaynak: DHA
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