İSTANBUL- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YABANCI MEDYA TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELECEK
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Haber Gülseli KENARLI - Kamera Güven USTA İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yabancı medya temsilcileriyle bir araya gelecek.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:21 Kaynak: DHA
Haber Gülseli KENARLI - Kamera Güven USTA İstanbul
DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Beşiktaş
'ta bulunan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yabancı medya temsilcileriyle bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sabah saatlerinde Üsküdar Kısıklı
'da bulunan konutundan çıkarak Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti. Erdoğan'ın burada saat 11.00'da yabancı medya temsilcilerini kahvaltıda kabul edeceği öğrenildi.
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