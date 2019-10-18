Son Dakika Haberleri: İstanbul ? cumhurbaşkanı erdoğan yabancı medya temsilcileri ile bir araya geldi
Son Dakika Güncel İstanbul ? cumhurbaşkanı erdoğan yabancı medya temsilcileri ile bir araya geldi

İstanbul ? cumhurbaşkanı erdoğan yabancı medya temsilcileri ile bir araya geldi

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yabancı medya temsilcileri ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yabancı medya temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantı sonrası ANews yayın koordinatörü Orhan Sali ve TRT Uluslararası Kanallar Genel Yayın Yönetmeni Serdar Karagöz açıklamalarda bulundu.

İstanbul ? cumhurbaşkanı erdoğan yabancı medya temsilcileri ile bir araya geldi

Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı, Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 07:40 Kaynak: DHA
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