İstanbul ? cumhurbaşkanı erdoğan yabancı medya temsilcileri ile bir araya geldi
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yabancı medya temsilcileri ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 07:40 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yabancı medya temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantı sonrası ANews yayın koordinatörü Orhan Sali ve TRT Uluslararası Kanallar Genel Yayın Yönetmeni Serdar Karagöz açıklamalarda bulundu.
Üç Avrupa ülkesinin lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek Serdal Adalı'dan Talisca açıkması: Ekonomik sıkıntıları çözersek gelir Donald Trump'tan Erdoğan'ın Twitter mesajına yanıt: Terörizmi yenelim Erdoğan'dan Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama: Güvenli bölge hakkında fikir alış verişinde bulunduk