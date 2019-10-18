İstanbul ? cumhurbaşkanı erdoğan yabancı medya temsilcileri ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yabancı medya temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantı sonrası ANews yayın koordinatörü Orhan Sali ve TRT Uluslararası Kanallar Genel Yayın Yönetmeni Serdar Karagöz açıklamalarda bulundu.