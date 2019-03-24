Son Dakika Haberleri: İstanbul- Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı'da Bahçeli ile Görüştü

İstanbul- Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı'da Bahçeli ile Görüştü

1 saat önce

İstanbul- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YENİKAPI'DA BAHÇELİ İLE GÖRÜŞTÜ (görüntüyle)İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı miting alanında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski Başbakanlardan Tansu Çiller ve eski bakanlardan Mehmet Ağar ile biraraya geldi.

İstanbul- Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı'da Bahçeli ile Görüştü, System.String[]
İstanbul- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YENİKAPI'DA BAHÇELİ İLE GÖRÜŞTÜ (görüntüyle)

İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı miting alanında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski Başbakanlardan Tansu Çiller ve eski bakanlardan Mehmet Ağar ile biraraya geldi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 05:29 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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