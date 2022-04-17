İSTANBUL-CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU NEDENİYLE İSTANBUL'DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI - Son Dakika
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İSTANBUL-CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU NEDENİYLE İSTANBUL'DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

17.04.2022 08:15

İSTANBUL'da, 57'inci Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun son etabının gerçekleştirileceği İstanbul'da, bazı yollar trafiğe kapatıldı.

İSTANBUL'da, 57'inci Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun son etabının gerçekleştirileceği İstanbul'da, bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun son etabı bugün koşulacak. Gerçekleştirilecek bisiklet turu öncesinde, saat 06.00 itibariyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı. Trafik ekipleri tarafından araç geçişine kapanan yollarda, sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi.

Avrupa Yakası'nda Kennedy Caddesi, Reşadiye Caddesi, Galata Köprüsü, Sarıyer ve Beyoğlu'nda belirli güzergahlar ile Dolmabahçe ve Çırağan yolu çift yönlü trafiğe kapatılırken, Anadolu yakasında ise Üsküdar-Harem Sahil yolu, Bağdat Caddesi ve bazı yan yollar kapalı olacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Avrasya Tüneli ise bisiklet konvoyunun yaklaşmasına 15 dakika kala trafiğe kapatılacak.

İSTANBUL-CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU NEDENİYLE İSTANBUL'DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI
İSTANBUL-CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU NEDENİYLE İSTANBUL'DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI
İSTANBUL-CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU NEDENİYLE İSTANBUL'DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU NEDENİYLE İSTANBUL'DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL-CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU NEDENİYLE İSTANBUL'DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI - Son Dakika
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