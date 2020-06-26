İSTANBUL-CUMHURBAŞKANLIĞI YEREL YÖNETİM POLİTİKALARI KURULU ÜYESİ HAYRİ BARAÇLI'NIN ACI GÜNÜ - Son Dakika

CUMHURBAŞKANLIĞI Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi ve eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı'nın babası Ekrem Baraçlı vefat etti. Ekrem Baraçlı Fatih Camii'nde düzenlenen törenin ardından son yolculuna uğurlandı.

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi ve eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı'nın 89 yaşındaki babası Ekrem Baraçlı dün öğle saatlerinde vefat etti. Ekrem Baraçlı için bugün öğle vakti Fatih Camii'nde cenaze namazı kılındı. Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyularak kılınan cenaze namazına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yılmaz, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Ak Partili bürokratlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazı öncesinde Hayri Baraçlı taziyeleri kabul etti. Cenaze namazını İstanbul İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı kıldırdı. Cenaze namazı sonrasında Ekrem Baraçlı, Edirnekapı Mısır Tarlası Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanlığına defnedildi.