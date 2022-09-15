'Para Saklama' Videolarına 'Cumhurbaşkanına Hakaret' Suçundan Soruşturma - Son Dakika
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'Para Saklama' Videolarına 'Cumhurbaşkanına Hakaret' Suçundan Soruşturma

15.09.2022 00:30

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Yastıklarınızın altındaki dövizleri, altınları çıkarın” sözleri ile vatandaşların para ve altınlarını saklama mizansenin yer aldığı TikTok videolarını çeken ve paylaşanlar hakkında, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan resen soruşturma başlattı. Başsavcılık, söz konusu videoları çeken ve paylaşanların belirlenmesi için kolluk birimlerine talimat verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yastıklarınızın altındaki dövizleri, altınları çıkarın" sözleri ile vatandaşların para ve altınlarını saklama mizansenin yer aldığı TikTok videolarını çeken ve paylaşanlar hakkında, 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan resen soruşturma başlattı. Başsavcılık, söz konusu videoları çeken ve paylaşanların belirlenmesi için kolluk birimlerine talimat verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yastıklarınızın altındaki dövizleri, altınları çıkarın" sözleri ile vatandaşların para ve altınlarını saklama mizansenin yer aldığı TikTok videolarını çeken ve paylaşanlar hakkında resen soruşturma başlattığını duyurdu. Başsavcılığın açıklaması şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'mız tarafından, Twitter isimli sosyal paylaşım sitesinde yapılan paylaşım nedeniyle TCK'nın 299. maddesi kapsamında, 13.09.2022 tarihinde resen soruşturma başlatılmış olup adli kolluk birimlerine gerekli talimatlar verilmiştir."

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Kaynak: ANKA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Para Saklama' Videolarına 'Cumhurbaşkanına Hakaret' Suçundan Soruşturma - Son Dakika

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