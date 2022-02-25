İstanbul Cumhuriyet Başsavcığılınca, Deniz Harp Okulu ile Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu sınavlarında, FETÖ ile irtibatlı adayların aday... - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcığılınca, Deniz Harp Okulu ile Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu sınavlarında, FETÖ ile irtibatlı adayların aday...

25.02.2022 09:12

İstanbul Cumhuriyet Başsavcığılınca, Deniz Harp Okulu ile Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu sınavlarında, FETÖ ile irtibatlı adayların aday numaraları üzerinden kodlamaya tabii tutularak TSK'ya sızdırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, görevde subayların da aralarında bulunduğu...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcığılınca, Deniz Harp Okulu ile Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu sınavlarında, FETÖ ile irtibatlı adayların aday numaraları üzerinden kodlamaya tabii tutularak TSK'ya sızdırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, görevde subayların da aralarında bulunduğu 45 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelileri yakalamaya yönelik İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcığılınca, Deniz Harp Okulu ile Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu sınavlarında, FETÖ ile irtibatlı adayların aday...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcığılınca, Deniz Harp Okulu ile Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu sınavlarında, FETÖ ile irtibatlı adayların aday...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcığılınca, Deniz Harp Okulu ile Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu sınavlarında, FETÖ ile irtibatlı adayların aday...

YORUMLAR
500
FETÖ hükümlüsü eski asker Manisa'da yakalandı FETÖ hükümlüsü eski asker Manisa'da yakalandı Manisa'da, FETÖ üyeliğinden aranan eski astsubay yakalandı Manisa'da, FETÖ üyeliğinden aranan eski astsubay yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü, Deniz Harp Okulu, Astsubay, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Cumhuriyet Başsavcığılınca, Deniz Harp Okulu ile Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu sınavlarında, FETÖ ile irtibatlı adayların aday... - Son Dakika


Son Dakika
09:29 Gülşen'in 'Sen Affetsen Ben Affetmem' yorumu beğenilmedi!
09:21 5750 kişiye soruldu! Millet İttifakı yükseliyor, en önemli sorun hayat pahalılığı, muhalefet çözer diyenlerin oranı arttı!
09:20 Mahkum'da dün akşam neler oldu? Fırat firar ediyor mu?
09:18 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski: Yalnız bırakıldık
09:10 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde dün akşam neler oldu? Oruç Reis hangi düşmanıyla burun buruna geldi?
09:07 Camdaki Kız'da dün neler oldu? Nalan'la Hayri dertleşiyor
09:05 Ukrayna-Rusya savaşı için sunucunun çözümü hayretler içerisinde bıraktı: En kararlı reaksiyon iktidar değişikliğidir
09:04 Avrupa Birliği'nin yaptırımları Rusya'yı fena vurdu! Finans ve enerji alanlarında yeni yaptırımlar da yolda
08:34 Türkiye Boğazlar'ı bütün ülkelere kapatılabilir, Rusya hariç! Montro'deki maddeler Rusya'ya 'kıyıdaşlık' hakkı tanıyor
08:30 Yıldız Asyalı ve Arda Kural yıllar sonra bir arada!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 09:37:03. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul Cumhuriyet Başsavcığılınca, Deniz Harp Okulu ile Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu sınavlarında, FETÖ ile irtibatlı adayların aday... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement