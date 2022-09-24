İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından eltisini yaralayan kadınla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından eltisini yaralayan kadınla ilgili açıklama Açıklaması

24.09.2022 14:16
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından eltisini yaralayan kadınla ilgili açıklama Açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziosmanpaşa'da eltisini bıçakla yaraladıktan sonra başına kaynar su döken kadın hakkında şizofreni rahatsızlığı bulunduğu gerekçesiyle ev hapsini içeren adli kontrol tedbirinin uygulandığını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziosmanpaşa'da eltisini bıçakla yaraladıktan sonra başına kaynar su döken kadın hakkında şizofreni rahatsızlığı bulunduğu gerekçesiyle ev hapsini içeren adli kontrol tedbirinin uygulandığını açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, yazılı ve görsel medyada yer alan "Gaziosmanpaşa'da eltisini 17 yerinden bıçaklayıp başından kaynar su döken kadının mahkemece serbest bırakıldığına" ilişkin haberler nedeniyle basın açıklamasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

"B.Ç. isimli kadının 4 Ağustos'ta evinde bıçaklanarak başından kaynar su döküldüğü" ihbarı üzerine Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma işlemlerine başlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Saldırıyı şizofreni rahatsızlığı olduğu tespit edilen mağdurun eltisi E.A'nın gerçekleştirdiği ve şüphelinin bu rahatsızlığı nedeniyle 20 Eylül tarihine kadar Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yatarak tedavi gördüğü anlaşılmıştır. E.A. taburcu işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş olup Gaziosmanpaşa 2. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında mevcut rahatsızlığı sebebiyle ev hapsine alınmak şekliyle adli kontrol kararı verilmiştir."

Açıklamada, E.A'nın ceza ehliyetinin bulunup bulunmadığına ve diğer tahkikat işlemlerine yönelik soruşturmanın Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.

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Kaynak: AA

Gaziosmanpaşa, Cumhuriyet, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından eltisini yaralayan kadınla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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