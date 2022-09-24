"Saldırıyı şizofreni rahatsızlığı olduğu tespit edilen mağdurun eltisi E.A'nın gerçekleştirdiği ve şüphelinin bu rahatsızlığı nedeniyle 20 Eylül tarihine kadar Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yatarak tedavi gördüğü anlaşılmıştır. E.A. taburcu işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş olup Gaziosmanpaşa 2. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında mevcut rahatsızlığı sebebiyle ev hapsine alınmak şekliyle adli kontrol kararı verilmiştir."

Kaynak: AA

Gaziosmanpaşa, Cumhuriyet, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından eltisini yaralayan kadınla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

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