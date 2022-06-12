İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı izinsiz gösteri yapan 25 kişi hakkında gözaltı kararı verdi - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı izinsiz gösteri yapan 25 kişi hakkında gözaltı kararı verdi

12.06.2022 22:27
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı izinsiz gösteri yapan 25 kişi hakkında gözaltı kararı verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Tecrit Siyasetine Karşı Özgürlüğü Savunmak İçin Gemlik'e Yürüyoruz" sloganı ile izinsiz başlayan gösterilerle ilgili 70 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Tecrit Siyasetine Karşı Özgürlüğü Savunmak İçin Gemlik'e Yürüyoruz" sloganı ile izinsiz başlayan gösterilerle ilgili 70 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Açıklamada, şüphelilerden 25'i hakkında gözaltı talimatı verildiği de belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, izinsiz başlayan gösterilerle ilgili açıklama yaptı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından, 'Tecrit Siyasetine Karşı Özgürlüğü Savunmak İçin Gemlik'e Yürüyoruz' sloganı ile başlayan izinsiz gösteriler kapsamında, uyarılara rağmen dağılmamakta ısrar eden gruba karşı başlatılan soruşturma kapsamında; 2911 sayılı yasaya muhalefet, görevli memura direnme ve terör örgütü propagandası yapma suçlarından 70 şüpheli yakalanmış olup, 25 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir. Ayrıca, polise yumruk atan ve izinsiz gösteriye katılan yasama dokunulmazlığı kapsamında bulunan milletvekillerinin kimliklerinin ve eylemlerin tespit edilmesi talimatı verilmiştir" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Ankara Adliyesi çalışanları yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu Ankara Adliyesi çalışanları yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu Amasya'da Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali başladı Amasya'da Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali başladı
Kaynak: İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı izinsiz gösteri yapan 25 kişi hakkında gözaltı kararı verdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:56 Van 5,0 şiddetindeki depremle sarsıldı! Çevre illerden de hissedildi
21:55 Rize'de serinlemek için dereye atlayan genç akıntıya kapılıp hayatını kaybetti! O anlar kameraya yansıdı
21:46 Ankara Esenboğa Havalimanı'nda korku dolu anlar! Çıkan hortum sonucu uçaklar piste iniş yapamadı
21:40 Konyaspor Başkanı Özgökçen'den Abdülkerim Bardakçı'nın transferiyle ilgili açıklama: Beşiktaş'tan teklif var, Fener ile yalnızca görüşme var
21:04 Jorge Jesus istedi Ali Koç emri verdi: Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki duvarlara kazanılan şampiyonluklar eklendi
20:40 Kadıköy'de skandal görüntüler! Terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan'a destek yürüyüşünde HDP'li vekil polise yumruk attı
20:33 Erdoğan, "Muhalefet neden aday çıkartamıyor?" sorusunu yanıtladı: Bunlar YSK seçimi ilan edene kadar adaylarını açıklayamazlar
20:29 PSG, Pochettino ile yollarını ayırıp Zidane'ı takımın başına getiriyor! 3 yıl için servet ödeyecekler
19:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "genç tabanları yok" eleştirisine yanıt: 1 buçuk milyon gençlik kolları üyemiz var
19:33 Yaşadığı kaza sonucu Formula 2 yarışına veda eden Cem Bölükbaşı'nın rakibi Nissany'den skandal sözler! "Pistte bir aptal var"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 22:33:57. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı izinsiz gösteri yapan 25 kişi hakkında gözaltı kararı verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement