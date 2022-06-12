İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı izinsiz gösteri yapan 25 kişi hakkında gözaltı kararı verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Tecrit Siyasetine Karşı Özgürlüğü Savunmak İçin Gemlik'e Yürüyoruz" sloganı ile izinsiz başlayan gösterilerle ilgili 70 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Açıklamada, şüphelilerden 25'i hakkında gözaltı talimatı verildiği de belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, izinsiz başlayan gösterilerle ilgili açıklama yaptı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından, 'Tecrit Siyasetine Karşı Özgürlüğü Savunmak İçin Gemlik'e Yürüyoruz' sloganı ile başlayan izinsiz gösteriler kapsamında, uyarılara rağmen dağılmamakta ısrar eden gruba karşı başlatılan soruşturma kapsamında; 2911 sayılı yasaya muhalefet, görevli memura direnme ve terör örgütü propagandası yapma suçlarından 70 şüpheli yakalanmış olup, 25 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir. Ayrıca, polise yumruk atan ve izinsiz gösteriye katılan yasama dokunulmazlığı kapsamında bulunan milletvekillerinin kimliklerinin ve eylemlerin tespit edilmesi talimatı verilmiştir" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL